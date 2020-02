Garnalenvissers woedend om inperking uren: "Als je geen uren maakt dan kan je wel stoppen"

De vissers mochten in 2017 en 2018 in maximaal 130.000 uur vissen in de beschermde natuurgebieden. Maar mediapartner NOS meldde vandaag dat er elk jaar meer dan 200.000 uur gevist is.

Vissers zijn niet te spreken over het verminderen van het aantal visuren: "Daar hoef je geen rekenwonder voor te zijn", zegt Dirk Koster, een boze garnalenvisser. "Visserij bestaat uit uren maken. Als je geen uren kunt maken, dan kan je wel stoppen."