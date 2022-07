Niet alleen de boeren, maar ook de vissers in Noord-Holland vrezen door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst. Hoe zit het met de geschiedenis van de visserij en is er nog wel een toekomst? NH Nieuws is daarom drie dagen in de haven van Den Oever. Vanuit het gebouw van de stichting Skuut WR60 doen we verslag en belichten we het mogelijke verdwijnen van de visserij. Vanuit alle kanten: 360 graden.