Wereld van verschil voor vissersvrouwen van nu: "Wij konden alleen soms kort bellen"

"Je zat met z'n allen altijd op zee", vertelde Cees van Eekelen vanmiddag tijdens het NH Radio-programma Lunchroom, dat live werd uitgezonden vanuit Den Oever. "Daardoor communiceerde je vaker met jouw collega's in de haven. Bovendien had je wel een communicatiemiddel, maar niet met thuis. Je belde misschien maar één keer per week via Scheveningen Radio, en dan nooit lang, want het was heel duur om te bellen."

Francisca van Eekelen komt zelf niet uit een vissersfamilie, haar man - die net als zijn vader visser is - wel. Zijn vader Cees ging ook van jongs af aan mee en heeft zelf zo'n 50 jaar gevist. Francisca blijft elke keer met haar twee jonge zoons achter in Den Oever als haar man weer uitvaart. Toch is het nu heel anders dan in de tijd dat haar schoonvader nog werkte als visser.

Cees is op z'n veertiende begonnen als visser. "Ik ging al vanaf m'n achtste, negende mee met de boot. Zes weken in de zomervakantie. Dus toen ik toe was aan het vissen, was ik niet meer zeeziek. Ik was eroverheen gegroeid." De visserij zag er toen heel anders uit. "Het was veel uitdagender, moet ik zeggen, omdat er nog veel onontdekt was op de Noordzee. Ik heb gevist vanaf Noorwegen tot Schotland en Denemarken en de hele Noordzee rond. Daar hebben we ook rondgezocht overal met andere vismethodes. We mochten overal vissen."

Op zee heeft hij genoeg meegemaakt, zoals stormen. "De heftigste was windkracht elf. Toen was ik blij dat het ging liggen. De tegenwoordige weerberichten zijn veel beter. Als er slecht weer aankomt, blijven ze een dag langer thuis. Wij gingen weg als het weerbericht aangaf dat het goed zou zijn. En dan gebeurde het dat je op zee was en het ging stormen. Je kon ook niet terug, dus je bleef dan maar op zee tot de storm was geluwd en dan gingen we vissen."