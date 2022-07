"Visserij heeft te maken met een giftige cocktail aan problemen"

Pim Visser over de toekomst van de visserij in Den Oever - NH Nieuws

"Schepen hebben de keuze om of een nieuwe motor te installeren of een nieuwe katalysator", gaat Visser verder over de stikstofproblematiek. "Ze moeten kunnen aantonen dat ze onder de stikstofnorm blijven. Die katalysator kost zeker 70.000 euro per kotter, dat verdienen ze nooit terug en dat is een grote zorg."

"De visserij heeft te maken met een giftige cocktail van problemen", begint Visser zijn uitleg. "Het pulsverbod, de Brexit, de gesloten visgebieden, de windgebieden en daar komt nu overheen de enorme explosie van brandstofprijzen." Dan is hij nog niet begonnen over de stikstofplannen van het kabinet, waardoor sommige kotters mogelijk geen vergunning zullen krijgen om te vissen in het waddengebied.

