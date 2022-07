NH Nieuws duikt de komende dagen in de wereld van de visserij

NH Nieuws verdiept zich de komende dagen in de wereld van de visserij. Daarom zijn wij neergestreken in de zonnige haven van Den Oever. We maken tot en met donderdag verhalen over en met vissers.

Het tijdelijke onderkomen van NH Nieuws - NH Nieuws

Het clubgebouw van Nautisch Erfgoed Wieringen is deze drie dagen onze uitvalsbasis. Vanuit deze tijdelijke werkplaats zullen wij ons verdiepen in de wereld van de Noord-Hollandse visserij. Hoe zit het met de geschiedenis van de visserij? En is er nog wel een toekomst? Vissers in Noord-Holland vrezen namelijk door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst.

Kom langs! Wilt u meepraten? Heeft u een bijzondere band met de visserij in onze provincie? Of met de natuur in dit gebied? Kom dan langs op deze tijdelijke redactie (Havenkade 3a in Den Oever) en praat mee. Onze verslaggevers Kelly Blok en Mark Arents openen dagelijks tussen 09.00 uur en 10.30 uur de deuren voor belangstellenden.