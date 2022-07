Exotische waterplant bedreigt natuurgebied op Texel: "Verlies voor de weidevogels"

"Ongelooflijk jammer, maar het kan niet anders." Staatsbosbeheer treurt om het verlies van een deel van het natuurgebied Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel. Door de aanwezigheid van de waterplant watercrassula moet een kreek in het gebied worden dichtgegooid. De waterplant groeit zo snel dat het een bedreiging vormt voor de kreek in het natuurgebied en andere zoetwatergebieden op Texel. "Een verlies voor de weidevogels", zegt Mariette Smit van Staatsbosbeheer.

Watercrassula is een aquarium- en vijverplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Het is een groene plant met kleine bladeren die zich makkelijk kan verspreiden. Uit een stukje van slechts een paar millimeter kan al een nieuwe plant groeien. Hoe het op Texel terecht is gekomen is een vraagteken, zegt Mariette Smit van Staatsbosbeheer: "Als je bedenkt dat het aan een vogelpoot meegevoerd kan worden, dan kan het zich heel snel verspreiden. Zo'n groot risico is het." Iconen Het natuurgebied Dorpzicht is vijf jaar geleden heringericht om meer drassig weidegebied te bieden aan vogels als de grutto, kievit en tureluurs. Smit: "Het zijn iconen voor het weidegebied. Ze kunnen er broeden en foerageren. Daar zijn al successen behaald en dat hadden we hier graag voortgezet en versterkt."

Ramp De watercrassula groeit razendsnel en vormt dikke, groene matten, waardoor al het overige leven in het water verstikt en ernstige problemen met doorstroming van waterlopen ontstaan. In 2016 is daarom al een deel van het natuurgebied Ceres gedempt. Smit: "De vrees is dat het van de kreek in Dorpzicht overgaat naar gebieden als Waalenburg of De Muy. Dat zou een ongelooflijke ramp zijn. We hebben daarom geen betere keuze dan dempen." Het dempen van de kreek in Dorpzicht start in augustus. Dat gebeurt onder strikte ecologische en hygiënische begeleiding om schade aan aanwezige soorten en verdere verspreiding van watercrassula te voorkomen. Het werk duurt ongeveer twee tot drie maanden.

Informatiebijeenkomst Op woensdagavond 13 juli houdt provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over watercrassulabestrijding op Dorpzicht. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De informatiebijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 20.30 uur in het sociaal-cultureel centrum Het Eierlandsche Huis, Klimpstraat 33, De Cocksdorp. Het is niet nodig vooraf aan te melden.