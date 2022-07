Guus is pas tien, maar weet nu al dat hij visser wil worden: "Er moet opvolging komen"

Sinds een paar maanden weet Guus (10) het zeker: hij verdient zijn centen later als visserman. En dan het liefst met garnalen of kreeft. Hoewel dat nog een paar jaar duurt, is hij al druk aan het oefenen met varen.

Iedereen in Den Oever kent Guus Vooijs wel. Als hij niet op school zit, dan is hij vaak rondom de haven van Den Oever te vinden. Met een schepnetje langs de kant op zoek naar krabben óf aan boord van een van de historische boten. Daar mag hij sinds een jaar of twee zelfs af en toe al op varen. Voor sommigen een gek gezicht, maar voor Guus al de normaalste zaak van de wereld. "Lekker op de zee schommelen", vertelt de jonge visser.

Ondanks dat snapt Arnoud de droom van zijn zoon, de droom die hij ook ooit had. "Je kan het alleen maar toejuichen, want er moet opvolging komen", vindt hij. Ondertussen oefenent Guus vrolijk door op de historische WR60 en WR4 en hoopt hij over een aantal jaar met een kotter op zoek te gaan naar vis.

Dat Guus dol is op alles wat met vissen te maken heeft, is ook niet zo gek. Zijn vader Arnoud voer jarenlang als knecht mee op een kotter. Toch stopte hij er mee. "Ik had toen net een huis gekocht en je hebt in de visserij weinig zekerheid", aldus Arnoud. Daarom vond hij een andere baan in het loodswezen.

NH Nieuws is deze week drie dagen in de haven van Den Oever. Vissers in Noord-Holland vrezen door de aangescherpte stikstofregels voor hun toekomst. Vanuit het gebouw van de stichting Skuut WR60 in Den Oever doen we verslag en belichten we het mogelijke verdwijnen van de visserij. Vanuit alle kanten: 360 graden.

