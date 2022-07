Arie de Visser is een visserman in hart en nieren, maar stopte toch: "Geen plezier meer"

Arie de Visser stamt uit een echte vissersfamilie en vaart al vanaf jonge leeftijd mee op de kotter van zijn vader. Het is voor hem al gauw duidelijk dat hij de vierde generatie visserman wil zijn in de familie. De WR18 wordt zijn kotter waar hij vijfentwintig jaar goede, maar ook minder goede jaren mee beleeft. Toch doen de negatieve kanten van de visserij hem besluiten om te stoppen.

NH Nieuws

"De druk is tegenwoordig zo hoog geworden, dat je alle weken moet varen en een besomming moet halen om de boel draaiende te houden", aldus Arie. En dat zag hij, ondanks zijn liefde voor de visserij, na 35 jaar niet meer zitten. "Ik had geen plezier meer in mijn werk", vertelt hij. En daarom stopt De Visser als visser en gaat hij op zoek naar een opvolger voor de WR18. Die opvolger vindt hij in Rene de Jong, die ook al jaren ervaring heeft in de visserij. "Ik heb het altijd gewild, dus als dat uiteindelijk lukt is het heel mooi", vertelt Rene. Maar de blijdschap verdwijnt al gauw bij De Jong: "We hebben veel regels erbij gekregen en corona heeft ook geen goed gedaan. Ook hebben we problemen met bemanning vinden", legt De Jong uit. De visserij moet daarnaast ook rekenen op nieuwe stikstofregels en torenhoge brandstofprijzen. Tekst gaat door onder de video.

Arie de Visser stopte als visserman - NH Nieuws

Quote "Als er wat minder regels waren dan wordt het nog mooier" Rene de jong

Ondanks alle problemen denkt De Visser nog vaak terug aan zijn tijd op zee. Hij heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden bij de GVB. Hier vaart hij als schipper op het pontje van Amsterdam. De Visser is dus nog steeds dagelijks op het water te vinden, maar: "Vissen is het mooiste beroep wat er is", vindt hij nog steeds. Toekomst Rene is deze week druk bezig met het onderhoud van de kotter en zal volgende week weer terugkeren naar zee. De afgelopen maanden zijn voor hem geen vetpot geweest. "Je bent bezig voor de onkosten en een kleine vakantie en daar houdt het bij op", zegt Rene.

Maar het plezier tijdens het vissen is nog steeds aanwezig. "Vissen blijft een mooi vak, maar als er wat minder regels waren dan wordt het nog mooier."