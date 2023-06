100-koppige Brits-Nederlandse Marinierskapel opent Marinedagen voor Den Helder met taptoe

Voor Den Helder zijn Sail en de Marinedagen vanavond vast begonnen. De Nederlandse Marinierskapel speelt samen met de Britse Band of HM Royal Marines een speciale taptoe van een uur aan de vooravond van het evenement. De taptoe vindt normaal gesproken plaats op de avond voor Koningsdag, maar is dit jaar verplaatst ter gelegenheid van de Marinedagen.

De sfeer zit er goed in tijdens de taptoe: bekende melodieën als Amazing Grace worden meegezongen en er wordt enthousiast geapplaudisseerd.

Er wordt dan ook groots uitgepakt dit jaar: Naast de Nederlandse Marinierskapel is ook de Britse Marinierskapel, de Band of His Majesty's Royal Marines uit Portsmouth aanwezig. Zij zijn in Nederland vanwege de Marinedagen. De twee groepen spelen samen in een orkest dat bestaat uit meer dan 100 mariniers.

