Waterstofquiz in de voormalige visafslag: op Sail zie je de toekomst van de haven

De kennis van Sail-bezoekers wordt getest in het Blue Port Centre: wat weet jij van waterstof? Provincie Noord-Holland presenteert in het gebouw van de voormalige visafslag plannen voor de Helderse haven. "Duurzaamheid is de toekomst."

In het pand staat een auto die rijdt op waterstof. Mensen kunnen plaatsnemen in een simulatie van die auto, om zo te ervaren hoe het is om in een door waterstof gedreven voertuig te rijden.

"We moeten van fossiele brandstoffen af", zegt Rosan Kocken van provincie Noord-Holland. Waterstof biedt een geschikt alternatief, maar, vervolgt Kocken, "veel mensen kennen het niet echt." Daarom staat de provincie in het Blue Port Centre met een waterstofquiz. Kocken: "Inzetten op duurzaamheid creëert ook veel werkgelegenheid, maar dan moeten mensen wel weten dat we er zijn."

