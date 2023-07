Motorproblemen en zeeziekte: tallships keren terug naar Helderse haven

Vijf van de tallships die afgelopen zondag tijdens de Sail Out in Den Helder vertrokken, zijn weer terug in de Helderse haven. Onder andere door problemen met de scheepsmotoren moesten schepen rechtsomkeert maken. De bemanningsleden kunnen even op adem komen: een groot deel had door de harde wind last van zeeziekte.

Het schip De Swan wordt vanmiddag nog in de haven verwacht. De Belle Poule en de Mutin liggen nog in de haven en nog twee anderen, de Atyla en de Milpat, zijn inmiddels alweer vertrokken om alsnog deel te nemen aan de Tall Ship Races.

Heftig tochtje

Het ging er afgelopen zondag heftig aan toe op zee. Waar honderden toeschouwers veilig vanaf de dijk genoten van de Sail Out in Den Helder, was het op de schepen zelf een stuk minder aangenaam. Door de flinke westenwind van windkracht zes tot zeven, hing een groot deel van de bemanning al snel over de reling.

"Zeker weet ik het niet, maar waarschijnlijk hebben álle schepen last gehad van een zieke bemanning", laat oud-schipper en organisator van Sail Jeroen Franken weten. "Er wordt gevaren met jonge trainees, waarvan dit voor sommigen hun eerste dag op zee was. Het is volkomen normaal dat zij zeeziek zijn geworden. Er is maar een handjevol beginnende schippers die niet zeeziek wordt van zulke weersomstandigheden."

Hij geeft ook aan dat het juist niet verstandig is om dan terug te keren naar de haven, maar juist door moet gaan. Volgens hem voelt het gros van de mensen na een dag van de zeeziekte zich weer beter: "Het is ook een beetje onderdeel van de ervaring. Daarnaast, als je dit overwonnen hebt, mag je trots zijn."

Zeeziekte niet de reden voor terugkeer

Robbert Jan van den Oord, mede-organisator van Sail laat weten dat de zeeziekte niet de reden was voor de schepen om terug te keren. Het vijftal had stuk voor stuk last van technische problemen of schade aan het schip, waardoor ze hun tocht niet voort konden zetten.

De tallships waren, op de Franse Mutin na, allemaal onderweg naar de Tall Ship Races in Engeland. De Belle Poule heeft besloten de race te cancelen, omdat de werkzaamheden nog tot vrijdag zullen duren. De rest gaat zo snel mogelijk richting Engeland, om mee te kunnen doen aan de volgende etappe.