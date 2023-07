Zeker 200.000 bezoekers Sail Den Helder, maar mogelijk zijn het er (veel) meer

Er zijn de afgelopen dagen in ieder geval 'ruim 200.000 bezoekers' geweest aan Sail Den Helder, zo meldde de organisatie gisteravond aan het Noordhollands Dagblad , maar mogelijk zijn het er (veel) meer. Ze is maandagmiddag voorzichtig in het geven van cijfers. "Ik wil het eigenlijk pas zeggen als ik definitieve aantallen heb", zegt Stephan Wegman van Citymarketing Den Helder. "Want ik heb nu al getallen gezien die veel hoger zijn."

Vast staat wel dat er veel mensen af zijn gekomen op Sail Den Helder, dat woensdag begon met de Pre-Sail en gisteren eindigde met de Sail Out. Vanaf vrijdag werd Sail gecombineerd met de Marinedagen. "Qua weer hebben we eigenlijk best mazzel gehad", zegt Stephan Wegman. "We merkten ook dat het vrijdagmiddag drukker werd omdat de werkdag erop zat en zaterdag was de drukste dag. Ook met de Sail Out gisteren was het nog erg druk."

Wel werd er afgelopen weekend gemopperd op de organisatie toen eerst marktkooplieden op de Beatrixmarkt moesten inpakken en later visverkopers geen vis meer mochten bakken. In beide gevallen wordt de schuld gegeven aan slechte communicatie. De marktkooplui mochten maar aan één kant van de weg staan, maar stonden toch aan beide zijden, en de visverkoop is normaal alleen op vrijdag. Nu zij ook in het weekend gingen verkopen, golden andere regels.

Ongelukken snel opgelost

Het lijkt vooral een smetje op een verder goed verlopen Sail-weekend. Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd, vertelt Wegman. "Er waren wat ongelukken op de weg en het spoor, maar die waren allemaal snel opgelost." Van het fietstransferium is nog niet heel veel gebruik gemaakt. Toch stonden er zo'n 70 auto's per dag op de parkeerplaats in Julianadorp, waarna de mensen met een gehuurde fiets verder konden, zegt Wegman.

"Niet superveel, maar het was een test. En uiteraard zijn er met Sail altijd nog meer verbeterpunten te bedenken, maar dat gaat niet over dingen die het publiek heeft gemerkt."

Wegman vindt het 'onwerkelijk' dat het er nu op zit. Terug naar de orde van de dag. De gemeente Den Helder heeft de intentie om Sail over vijf jaar, in 2028, weer te organiseren.