Hoe overleeft de Helderse haven zonder visserij? "Sail is een keerpunt"

Met een teruglopende olie- en gaswinning op de Noordzee, een ingestorte visserijsector en forse bezuinigingen bij de marine achter de rug staat de Helderse haven voor een uitdaging. Hoe houd je de haven levendig en vol werkgelegenheid? Dit is een cruciaal moment, zegt Kees Turnhout, adjunct-directeur bij Port of Den Helder.

Kees Turnhout heeft de haven door zijn bloed stromen. We spreken hem op een zomerse dag en onder de strakblauwe lucht wijst hij NH trots de weg. "Op mijn achttiende kwam ik naar Den Helder als aspirant-marineman. Sindsdien ben ik gaan beseffen dat Den Helder een geweldige stad is om te wonen, werken en recreëren. Wat me het meest motiveert, is het behoud van deze kwaliteiten voor de volgende generatie."

Zorgelijk

Er is veel veranderd in de marinestad sinds Turnhout begon bij de marine. "De afgelopen decennia waren zorgelijk voor de stad Den Helder. We moesten terug naar de tekentafel om de toekomstlijnen opnieuw in kaart te brengen. En dat plan ligt er nu", zegt hij. Hij doelt op de plannen en ambities om de haven te vernieuwen en andere bedrijven aan te trekken.

Voor Port of Den Helder is haast geboden. De olie- en gaswinning op de Noordzee zal vroeg of laat verdwijnen, terwijl de opkomst van de windparken steeds sneller en groter wordt. "Het is cruciaal dat Den Helder hierop tijdig aansluiting vindt om de offshoresector te behouden. Het verlies van de visserij in de afgelopen jaren mag niet herhaald worden. Daarnaast zal ook de Koninklijke Marine weer gaan groeien, waarvoor eveneens ruimte benodigd is."

Turnhout vindt daarom dat de bestaande plannen snel uitgevoerd moeten worden. "Sail wordt een keerpunt. Tijdens Sail Den Helder gaan de gemeente, de provincie en de staatssecretaris van Defensie een overeenkomst tekenen om de ontwikkeling van de haven in gang te zetten. Een klein moment, maar een grote stap voor Den Helder."