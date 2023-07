Drukte op weg naar Sail Den Helder: N99 dicht door ongeluk

Het is druk op weg naar Sail door een ongeluk op de provinciale weg N99 ter hoogte van Breezand. De weg is daar afgesloten, waardoor het verkeer op weg naar Sail Den Helder en de Marinedagen vast staat.

De weg tussen Anna Paulowna en Breezand is in beide richtingen afgesloten. Bezoekers die op weg zijn naar Sail Den Helder kunnen omrijden via de Balgweg.

Ook op de N9 is het druk, daar doe je zo'n 7 minuten langer over je reis naar het noorden.

Kop-staartbotsing

"Bij de kop-staartbotsing waren drie auto's betrokken", vertelt een woordvoerder van de politie. "Er is veel materiële schade en er zijn vier mensen ter controle overgebracht naar het ziekenhuis."

De bergingswerkzaamheden verlopen snel. "We verwachten dat het niet lang duurt voor de weg weer open kan gaan"