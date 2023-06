N99 bij Breezand weer open na ongeluk met motor

Op de N99 ter hoogte van Breezand is rond 10.55 een motorrijder gewond geraakt bij een ongeluk. De weg was daarna in beide richtingen afgesloten, waardoor de Marinedagen en Sail Den Helder minder goed bereikbaar waren. Om 12.20 ging de weg weer open.

Het verkeer wordt tussen de afrit Anna Paulowna en Den Helder werd omgeleid via de Balgweg, maar in beide richtingen was het druk en staat het al aardig vast.

Hoe de botsing, waarbij een auto en een motor met zijspan betrokken zijn, kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De motorrijder raakte gewond. Of er iemand in de zijspan zat, is niet bekend. De politie laat weten onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.