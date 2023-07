Naar Sail vandaag? Let even op: het begint eerder

De Sail Out in Den Helder zal vanmiddag, voor de mensen die op de dijk de schepen gaan bekijken, een uur eerder van start gaan. Vanwege een combinatie tussen harde wind en een sterke stroming start het evenement nu om 14.00 uur, in plaats van om 15.00 uur.

De organisatie laat weten dat ook de vaarroute is aangepast. Eigenlijk zouden de tallships vanuit de haven in Den Helder richting Oudeschild varen, met aansluitend doortocht langs het Marsdiep. Het weer gooit echter roet in het eten, en daarom zullen de schepen nu rechtstreeks naar het Marsdiep varen.

Op de site worden de laatste updates gebracht. Naast de site in de gaten houden, raadt de organisatie ook aan een jas of een dikke trui mee te nemen. De Sail Out zal tot een uur of 17.00 duren.