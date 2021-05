Gezond leven, het behelst van alles: je fit voelen, blijven bewegen, eten met gezond verstand, maar ook zorgen voor ontspanning en mentaal in vorm blijven. Toch is gezond blijven, zeker in deze tijd, best lastig. Hoe gaat de Noord-Hollander hiermee om? In de maand mei besteden we extra aandacht aan het thema gezond leven: van het programma Noord-Holland Beweegt tot het antwoord op de vraag: 'Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor jouw gezondheid?'