Zo creëer je een gezonde thuiswerkplek

Een mailtje versturen vanaf de bank en een telefoontje plegen vanaf de keukentafel. Niet iedereen beschikt over een goede thuiswerkplek. Toch is het belangrijk dit zo veel mogelijk te creëren om blokkades in het lichaam te voorkomen. NH Nieuws-redacteur Doris van Baar ging op onderzoek uit. Dit zijn de tips:

1). Kijk niet in het daglicht

Even door het raam turen en kijken naar de mensen die voorbij lopen. Voor veel mensen een geliefde bezigheid. Toch is het volgens ArboNed, de arbodienst van het mkb in Nederland, vermoeiend om de hele dag in het daglicht te kijken. Zij raden daarom aan om het bureau zo neer te zetten dat het raam achter je of naast je is.

2). Neem een actieve houding aan

"Neem een actieve zithouding aan en gebruik je rug als rugleuning", vertelt Mario Hoffman, eigenaar van Fysiotherapie Hoffman in Alkmaar. Mensen zijn volgens hem vaak geneigd om tegen de rugleuning te gaan leunen. "Maar op het moment dat je dat doet, dan ga je in de banden van het lichaam hangen. Op den duur kan dit tot blokkades leiden." Het kan volgens ArboNed ook helpen om even iets onder de voeten te zetten om zo horizontale steun voor de benen te creëren.

3). Gebruik een sta-bureau

Enkele fysiotherapeuten, waaronder Hoffman en Jarom de Groot, fysiotherapeut bij Fysio Haarlem Centrum, benadrukken dat het gebruik van een sta-bureau zeer handig is. Het dwingt je om even een andere houding aan te nemen.