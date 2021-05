Noord-Holland NL V Gezond thuiswerken: dit kan je veranderen aan je voedselpatroon

Gezond eten is volgens voedingsdeskundigen in tijden van corona soms best een uitdaging. Zo laat Linda Oostvogels weten dat mensen in coronatijd een bepaald patroon aan het creëren zijn dat niet altijd bevorderlijk is voor de gezondheid. Maar hoe kom je tot een gezonde voedingskeuze? NH Nieuws redacteur Doris van Baar ging op onderzoek uit en kreeg van voedingsdeskundigen de volgende tips mee:

Pixabay / RitaE

1. Zorg voor een ritme Het ritme is volgens voedingsdeskundige Linda Oostvogels behoorlijk zoek in coronatijd. En dat ritme moet weer spoedig worden opgebouwd. Zo is het slim om vooraf alvast te bepalen wat je de rest van de week wilt eten. "Als je naar kantoor gaat doe je dat normaal gesproken ook." Voor inspiratie kun je terecht op de website van het voedingscentrum. Je kunt je daar aanmelden voor de nieuwsbrief. Elke week krijg je dan zeven gezonde recepten in je mailbox. Gewichtsconsulent Renske Visser uit Alkmaar vult hierop aan dat het belangrijk is om per dag een schema te maken van wanneer je wat eet en ook alles hiervoor alvast klaar te zetten. "Het geeft je minder vrijheid om na te denken: wat ga ik nu eens nemen?" 2. Eet je lunch bewust Door het thuiswerken is de verleiding groot om je lunch even snel tussen de bedrijven door te nuttigen. Doe dat niet, benadrukt Visser. Het is volgens haar belangrijk om even achter de laptop vandaan te stappen. "Op werk doe je dat ook, dan ga je ook even lunchen met collega's elders." De Alkmaarse gewichtsconsulent vertelt dat als je bewuster eet, je brein beter registreert dat je hebt gegeten waardoor je meer voldoening hebt en minder snel trek krijgt.

Gezond leven De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo een gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Maar hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.

3. Grijp niet direct naar de koektrommel Waar weet je de koektrommel nou beter te vinden dan in je eigen huis. De verleiding is dan ook groot om regelmatig uit de bureaustoel op te staan en je harde werk te belonen met een koekje. Toch is het volgens Visser belangrijk niet direct aan deze behoefte toe te geven. "Het helpt dan om tegen jezelf te zeggen: als ik dit gevoel over een halfuurtje nog steeds heb, dan mag ik een koekje." Na dat halfuur ben je volgens de gewichtsconsulent namelijk het impulsmoment voorbij. "Vaak kun je daarna rationeler nadenken. Bijvoorbeeld ik wacht nog even, want over een uurtje ga ik avondeten." Gewichtsconsulent en voedingsdeskundige Hanneke Drop uit Hilversum vult hierop aan dat het daarnaast helpt om even de gedachte te verzetten en een wandelingetje te maken of te stofzuigen. 4. Neem een stevig ontbijt Om überhaupt niet tot de gedachte te komen om een koekje te eten, is het volgens haar daarnaast belangrijk om stevig te ontbijten. Voorbeelden die Drop noemt zijn een bakje yoghurt met noten, lijnzaad en fruit of een volkoren broodje met hummus, met een hoog percentage kikkererwten en weinig olie, een plakje kipfilet, komkommer en tomaat. 5. Kauw 20 keer op één hapje En als je dan ook nog ongeveer 20 keer op één hapje kauwt, wordt die verleiding voor een ongezond tussendoortje volgens Drop nóg kleiner. Veel kauwen zorgt er volgens haar voor dat je namelijk sneller vol zit. Ook helpt het voor een betere vertering van het voedsel.