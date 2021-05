Pieter verbouwt kerngezonde oergranen: "Steeds meer mensen willen gezond brood"

Van het graanveld in Nieuw-Vennep tot aan de bakkerij in Zwanenburg. De 'oergranen' die Pieter Bijlsma verbouwt, behoren tot de oudste graansoort ter wereld en worden in de regio tot verwerkt tot brood. Een duurzame, korte keten, waarin iedereen elkaar kent en waarin iedereen opmerkt dat 'gezond' brood steeds populairder wordt.

Boer Pieter Bijlsma vertelt dat gezond brood sinds drie jaar in de lift zit, maar dat het sinds de coronacrisis enorm populair is: "Mensen zijn meer geïnteresseerd in waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is." Bijlsma verbouwt zijn graan op een biologische manier, iets waar hij drie jaar geleden voor koos: "Ik gebruik geen gewasbescherming en ook geen kunstmest en dat maakt uiteindelijk dat het brood wat hiervan gemaakt wordt, veel gezonder is." Wit, bruin of volkoren Het Voedingscentrum legt uit dat je brood kunt onderverdelen in wit, bruin en volkoren. "Laatstgenoemde is het gezondste", vertelt Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid van het Voedingscentrum. "Hier wordt de hele graankorrel gebruikt, dus het vliesje eromheen en de kiem, daar zitten dan ook de meeste vitaminen in."

Gezond leven De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Maar hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.

De granen van Bijlsma worden gemalen in korenmolen De Zandhaas in Santpoort, het meel wordt daaropvolgende naar bakkerijen in de regio gebracht. Bakkerij Mama in Zwamenburg bakt bijvoorbeeld weer van dit meel. Karel Goudsblom, eigenaar van de bakkerij, merkt ook op dat steeds meer mensen gezond brood willen. "Het was altijd al druk, maar het is nu verdrievoudigd", vertelt hij aan NH Nieuws. Gezond brood in de lift Dat mensen meer bewust worden van het eten van gezond brood, bevestigt ook expert Iris Groenenberg. "Het effect van de coronacrisis kunnen we nog niet meten, maar uit de laatste cijfers blijkt dat steeds meer mensen bruin of volkoren eten."