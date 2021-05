Marianne (76) blijft gezond door te sjouwen: "Topsporthart moet kloppen"

Niks stilzitten, Marianne Heemskerk (76) uit Laren zet zo'n 18.000 stappen op een dag. Ooit won ze zilver op de Olympische Spelen van Rome in 1960, nu brengt ze bijna elke dag zes kuub pakketten door 't Gooi. "Alle dagen vol plezier", vertelt ze lachend.

Als de voormalige Olympiër thuis is, is ze lui. "Dan kom ik de deur niet uit. Voor mij is dit de allerbeste manier om gezond te blijven. Tot op heden kan ik zeggen dat ik erg gezond ben."

Om gezond te blijven moet men 6.000 stappen per dag zetten, Marianne zit op drie keer zoveel. "Daarbij komt dat het in Hilversum erg heuvelachtig is. Je bent ook nog vaak een vorm van een berg aan het beklimmen."

38 jaar in het vak

Marianne heeft met alles een streven. "Vijftig jaar ben ik zwemtrainster geweest en ik wil - in principe - veertig jaar bezorgster blijven. Dat zou in april 2023 zo zijn. Misschien blijf ik daarna wel doorwerken, het ligt eraan hoe ik mij dan voel."