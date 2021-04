Ramadandrukte bij bakker in Den Helder: "Verkoop vooral zoetigheid en broodjes"

Het wekkertje gaat al vroeg voor bakker Imad Omer van bakkerij Dunya in Den Helder. Dankzij de deze week begonnen ramadan is het extra druk in de winkel. Mensen komen lekkere dingen inslaan om na een dag vasten fijn van te kunnen smikkelen. Het speciale ramadanbrood en de baklava zijn de toppers rond deze tijd.

"Dit is de rijskast", vertelt eigenaar Howan Sarkisian achter in de bakkerij. Grote karren vol deegwaren staan klaar voor de volgende stap. "Het ramadanbrood heeft sesam- en maanzaadjes en gaat zo de oven in. Een minuutje of vijftien en dan zijn ze klaar."

Het is in deze periode flink druk. Naast broodjes vinden zoetigheden gretig aftrek. "Ja, in de avond gaan ze snacken natuurlijk", vertelt hij met een lach. "We hebben een goede voorraad baklava. Een jaar of vier terug hebben we dat geleerd. Toen waren we ineens door de voorraad heen. We hebben nu genoeg ingeslagen. Maar het gaat alweer hard, en het is nog maar dag vier."

Omzet

De extra omzet is welkom, want ook hier merken ze de gevolgen van de coronacrisis. "Anders kwamen mensen hier een broodje eten, maar dat kan natuurlijk niet. Dat scheelt veel omzet", vertelt eigenaar Sarkisian. "Maar gelukkig hebben we wel de afhaal en de ramadan helpt ook, dat scheelt wel. Dat maakt het een beetje goed hoor."

Niet iedereen in de bakkerij doet mee aan het vasten. "Ik niet. Maar mijn bakker wel", zegt Sarkisian. "En die houdt het heel goed vol." Dat is misschien wel dubbel zo knap als je de hele dag door tussen de zoetige lekkernijen aan het werk bent. Discipline is alles. "Hij is wel wat afgevallen, haha, maar voor de rest gaat het heel goed."