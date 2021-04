Ramadan opnieuw in aangepaste vorm: 'Maar belangrijkste deel blijft behouden'

Vandaag start de ramadan, de islamitische vastenperiode. Dat betekent dat moslims overdag niet eten en drinken: 's avonds wordt de vastenperiode onderbroken met een maaltijd. Normaal komen moslims tijdens die avondmaaltijd in grote gezelschappen samen, maar dat zit er dit jaar - vanwege de coronamaatregelen - opnieuw niet in.

Ook vorig jaar werd de ramadan in aangepaste vorm gehouden. Het land zat ruim een maand in een 'intelligente lockdown' toen de vastenperiode begon. Gebeden in de moskee konden niet doorgaan en ook het Suikerfeest - waarmee de vastenperiode wordt afgesloten - was soberder dan gebruikelijk.

Dit jaar gelden in moskeeën strenge coronamaatregelen en is er bovendien een avondklok. Dat betekent dat het opnieuw een bijzondere ramadan is, zegt Souleiman Amallah, bestuurslid van de Essalam-moskee in Zaandam. Hij kijkt uit naar de komende weken, ondanks de beperkingen in zijn moskee. Zo kunnen niet alle gebeden daar doorgaan.

"Je ziet dat mensen op andere manieren contact zoeken", zegt hij. "Vanuit de moskee zijn er livestreams en er wordt veel gepraat in groepsapps. We willen elkaar horen, zien en volgen. Op deze manier kunnen we de tijd doorkomen."

Hij hoopt dat de maatregelen in de komende weken worden versoepeld en gaat ook met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden. Mochten die versoepelingen er niet komen, dan is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, vindt hij. "De avondklok dienen we met z'n allen te respecteren. Als moskee hebben we een voorbeeldfunctie."

Dadels

In de Hilal Supermarkt in Hoorn verkopen ze rond de ramadan iets meer dadels dan normaal, maar verder merken ze er eigenlijk niet zoveel van. "Ongeveer 80 procent van mijn klanten is Nederlands en die vieren geen ramadan", legt eigenaar Ramazan Tarik uit.

Zelf vast hij wel. En omdat hij tijdens de vastenperiode is geboren, is hij zelfs naar de ramadan vernoemd. Hij vindt het jammer dat hij ook dit jaar niet met anderen kan eten 's avonds. "Ik vind het persoonlijk gezelliger als we kennissen of buren kunnen roepen om de ramadan te vieren, maar nu wil ik eigenlijk alleen mijn gezin in huis. Je moet je toch aan de regels houden."