Social Boost helpt Helderse jongeren uit coronadip: "Ze hebben echt veel gemist"

Minder naar school of werk; veel jongeren hebben het zwaar tijdens de coronapandemie. Ze raken in een sociaal isolement raken door coronamaatregelen. In Den Helder is het startsein gegeven voor het project Social Boost van welzijnsorganisatie MEE & de Wering. Het project gaat proberen jongeren een steuntje in de rug te geven.

Tijdens de startbijeenkomst vertelt medewerker Emma Swart waarom het project zo belangrijk is. "Het is een gekke periode geweest, veel jongeren hebben thuis gezeten en missen het sociaal contact." Veel activiteiten zijn daarnaast ook een uitlaatklep. “De jongeren zijn een tijd niet naar school geweest of hebben niet kunnen werken, mochten niet met vrienden afspreken en geen feestjes vieren. Dat hebben ze wel echt gemist.”

Iedereen tussen 14 en 27 jaar oud heeft zich aan kunnen melden voor het project. Op de bijeenkomst zijn jongeren uit verschillende delen van Julianadorp en Den Helder aanwezig en zij kunnen zich individueel inschrijven of samen met iemand anders.

Challenges

De komende acht weken krijgen de duo’s 'challenges' die ze samen moeten doen. Ze krijgen workshops over voeding, muziek en andere activiteiten. Ook leren ze op een speelse wijze hoe lokale politiek werkt, door een verbeterplan te maken voor hun wijk. Die plannen gaan naar het gemeentebestuur.

Maar op de eerste plaats staat natuurlijk het plezier, vertelt Emma Swart: "De jongeren vinden het erg leuk, een aantal hebben een goede klik met hun maatjes. Dat is superleuk om te zien, want daar doen we het echt voor."