Avondklok bittere pil voor jongeren: angst en depressies liggen op de loer

NOORD-HOLLAND - De mogelijke invoering van een avondklok later deze week en de andere verscherpte coronamaatregelen zijn een bittere pil voor jongeren in onze provincie. Jeugdwerkers maken zich zorgen over het isolement waar ze in terecht komen, waardoor mentale problemen kunnen ontstaan en zelfs verergeren.

Stern weet waar hij om hulp kan vragen, maar weten andere jongeren dit ook? - Maaike Polder / NH Nieuws

Een van die jongeren bij wie de coronacrisis er flink inhakt, is de 20-jarige Stern Apperloo uit Alkmaar. Eigenlijk ging het in eerste instantie best goed met hem: hij kreeg hulp voor zijn game-verslaving en suïcidale gedachten, maar toen kwam corona om de hoek kijken. "Ik begin me weer eenzaam te voelen, een gevoel van waardeloos zijn en dan ga ik ook weer nadenken over de dood", vertelt hij tegen NH Nieuws. Hij mist fysiek contact, zijn uitlaatklep, een leuke tijd met vrienden. "Waar ik na mijn stage eerst even ging poolen, wat drinken in mijn favoriete kroeg of even met vrienden chillen, heb ik nu geen moment meer om dingen van me af te zetten. En dan word ik ineens onzeker over dingen, bang en paniekerig." "Ik heb het gevoel dat jongeren compleet zijn vergeten", zegt Stern. "Alles gaat door in mijn leven. Mijn school gaat door, mijn werk gaat door: alle dingen die mij stress geven en die ik moet doen, die gaan door. Maar al mijn uitlaatkleppen, zoals sporten, uitgaan, met vrienden chillen, dat gaat nu niet door." Bekijk hier het hele interview van Stern met NH Nieuws, waarin ook jeudgzorgmedewerker Mike van der Velde zijn zorgen uitspreekt over het isolement waar jongeren in terecht komen:

Stern openhartig over zijn mentale problemen - NH Nieuws

In jongerencentrum Com-ic in Purmerend werd de persconferentie vanmiddag ook nauwlettend gevolgd. Ook zij zagen dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge de mogelijke invoering van een avondklok bekendmaakten. "Rot gezegd: onze jeugd staat nu gewoon stil", zegt de 17-jarige Jari. De 16-jarige Bo is het met hem eens. "Elke avond waren we nog wel buiten. Nu worden ook de avonden weggenomen." Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont uit Hilversum denkt dat de avondklok hard aan zal komen bij pubers."Jongeren hebben een speciale ontwikkelingstaak in de puberteit en dit is een eenzame opsluiting", zegt hij. "Het is een zwaar dieet dat voor de jongeren wordt opgelegd. Voor de jongeren is het essentieel om mensen te zien en af te kijken bij andere leeftijdsgenoten hoe ze zich kunnen gedragen." Pont heeft tips voor jongeren die zich eenzaam en opgesloten voelen. "Zorg ervoor dat je voldoende lichaamsbeweging hebt. Ga niet gamen tijdens je pauze, maar ga naar buiten. Onderhoud je sociale contacten gedurende dag. Kijk ook voor wie je kan zorgen. Bijvoorbeeld een leerling uit de bovenbouw die een leerling uit de onderbouw helpt, als een soort van buddy. Ik raad studenten ook aan om in de ochtend een Zoom-meeting te hebben met elkaar om bijvoorbeeld de dag door te nemen." Zo keken onder meer Jari en Bo naar de persconferentie in jongerencentrum Com-ic:

Jongeren niet blij met avondklok - NH Nieuws

Stern is bang dat de problemen voor jongeren zich blijven opstapelen, zeker nu er waarschijnlijk een avondklok komt. Ook de komende periode blijft hij daarom hulp zoeken. "Dat ene wandelingetje 's avonds was mijn uitlaatklep. Ik snap best dat we om de ouderen moeten denken, maar je bent maar één keer twintig."

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0900-0113.