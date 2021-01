Jongeren kijken op tegen avondklok: "Onze jeugd staat nu gewoon stil"

PURMEREND - "Als jongeren straks niet meer 's avonds naar buiten mogen, gaat dat echt wel wat met ze doen. Ik denk dat jongeren zich snel eenzaam gaan voelen", zegt jongerenwerker Leonie Schoester, als ze net de persconferentie heeft gekeken waarin Mark Rutte de avondklok aankondigde.

"Rot gezegd: onze jeugd staat nu gewoon stil", zegt de 17-jarige Jari. De 16-jarige Bo is het daarmee eens. "Elke avond waren we nog wel buiten. Nu worden ook de avonden weggenomen." "Ik kan me voorstellen dat het lastig is voor de jongeren om 's avonds binnen te blijven", zegt Danny Tsang, een andere jongerenwerker in Purmerend. "Met de oudere jongeren proberen we in gesprek te blijven en te kijken wat er wel mogelijk is binnen de maatregelen, zoals buitenactiviteiten. Dat kan tot voor kinderen tot zeventien jaar." Tsang durft nog niet zeggen of deze extra maatregelen tot problemen leiden bij de jongeren. "We kijken het aan en houden goed contact met elkaar. Ik weet dat wij snel kunnen handelen als daar de behoefte naar is." Sommige jongeren veroorzaakten nog al wat onrust in de wijk Weidevenne. Begin deze maand riepen de buurtbewoners op dat de gemeente en de politie snel in actie moeten komen voordat het misgaat.

Eenzame opsluiting Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont uit Hilversum zegt dat de avondklok pijn gaat doen voor de pubers, want die hebben juist in deze levensfase contact nodig. "Jongeren hebben een speciale ontwikkelingstaak in de puberteit en dit is een eenzame opsluiting. Het is een zwaar dieet dat voor de jongeren wordt opgelegd. Voor de jongeren is het essentieel om mensen te zien en af te kijken bij andere leeftijdsgenoten hoe ze zich kunnen gedragen."

Pont geeft toe dat de maatregel hard nodig is om de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan. "Ik ben geen viroloog. Dit is een medische noodzaak waar veel voor moet wijken. Mensen die zeggen dat deze maatregelen belachelijk zijn, nemen niet hun verantwoordelijkheid. Ik zie het als dat we allemaal op het strand staan en er komt een tsunami aan en we de duinen in moeten, terwijl de zee nog kalm is. Dat zijn we nu aan het doen." Tips Ontwikkelingspsycholoog Pont heeft wel tips voor jongeren die zich eenzaam en opgesloten voelen. "Zorg ervoor dat je voldoende lichaamsbeweging hebt. Ga niet gamen tijdens je pauze, maar ga naar buiten. Onderhoud je sociale contacten gedurende dag. Kijk ook voor wie je kan zorgen. Bijvoorbeeld een leerling uit de bovenbouw die een leerling uit de onderbouw helpt, als een soort van buddy. Ik raad studenten ook aan om in de ochtend een Zoom-meeting te hebben met elkaar om bijvoorbeeld de dag door te nemen." Ook raadt hij niet alleen de jongeren, maar iedereen aan om jezelf in deze tijd uit te dagen. "Kijk of je een activiteit bij jezelf kan ontwikkelen. Zoals leren gitaar- of pianospelen. De hele dag Netflix kijken, gaat aan je zelfbeeld knagen. Doe dingen waar je zelfwaarde uithaalt, door een actieve rol aan te nemen. Blijf actief, zowel lichamelijk als geestelijk." Of jongeren hier later nog last van krijgen? Pont: "We hebben niet allemaal dezelfde veerkracht. Je kan niet zeggen wat dit met een puber doet. Het nadeel is dat we niet weten hoe lang dit duurt, die onzekerheid speelt ook mee."