Avondklok en verdere beperking van bezoek om nieuwe coronamutatie in te dammen

NOORD-HOLLAND - Het kabinet is voornemens een avondklok in te stellen tussen 20.30 en 4.30 uur. Dat heeft demissionair premier Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Daarnaast wordt het dringende advies om het bezoek te beperken tot één persoon per dag.

Rutte maakte ook bekend dat er voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika een vliegverbod geldt vanaf 23 januari, aanstaande zaterdag. Het kabinet maakt zich zorgen om de mutaties van het coronavirus die in die landen de overhand nemen. Het verbod geldt in ieder geval tot er een quarantaineplicht voor reizigers in is gesteld. Rutte zegt dat het kabinet hiermee bezig is.

Avondklok

Er gingen al een paar dagen rumoeren rond over het instellen van een avondklok. De maatregel moet nog wel goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Volgens Rutte gaat het daarna nog enkele dagen duren voordat de maatregel ook daadwerkelijk ingaat. Rutte verwacht dat het debat morgen zal plaatsvinden en dat de maatregel dan zaterdag of zondag ingaat.

Op de site van Rijksoverheid is een lijst met uitzonderingen gepubliceerd. Zo mogen mensen voor hun werk nog wel de straat op als zij een werkgeversverklaring bij zich hebben. Daarnaast mogen mensen hun (aangelijnde) hond wel uitlaten, mogen mantelzorgers de straat op en geldt er een uitzondering voor dringende (medische) hulp.

Bezoekbeperking

Het aantal bezoekers dat mensen per huishouden mogen ontvangen wordt daarnaast teruggebracht tot één. Eerder was het dringende advies maximaal twee mensen te ontvangen.

Op advies van het OMT brengt het kabinet het maximaal aantal aanwezigen bij uitvaarten ook aan van 100 naar 50.