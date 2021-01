Vliegverbod voor heel Zuid-Amerika, VK en Zuid-Afrika

SCHIPHOL - Er komt vanaf 23 januari een vliegverbod voor luchtverkeer uit heel Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Bovendien moeten reizigers uit de hele wereld twee keer op corona zijn getest voordat zij het vliegtuig naar Schiphol mogen instappen. Na aankomst in Nederland moet iedereen verplicht in quarantaine. De maatregelen zijn zojuist bekendgemaakt door het kabinet.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika moesten al twee keer getest zijn voordat ze naar Schiphol mochten vliegen, maar daar komt nu de rest van de wereld bij. Bij het instappen moet men een negatieve PCR-test kunnen overhandigen die niet ouder is dan 72 uur en een negatieve antigeen(snel)test van maximaal vier uur oud. Het kabinet wil dat reizigers na hun aankomst meteen 10 dagen in quarantaine gaan. In Nederland werd de quarantaine al dringend verzocht, maar driekwart van de reizigers bleek het advies aan zijn laars te lappen.

"Nederland heeft met de invoering van de dubbele testverplichting voor passagiers de strengste maatregelen van Europa genomen", laat Tweede Kamerlid Jan Patternotte van D66 aan NH Nieuws weten. Hij is blij met de nieuwe testregels, waar zijn partij een aantal weken geleden al op aandrong. "Toen werden ze door minister Grapperhaus van Justitie nog disproportioneel geacht, maar goed dat er nu voortvarend wordt doorgepakt. "

Perpectief

Paternotte hoopt ook op perspectief: wie straks al gevaccineerd is, kan worden vrijgesteld van de twee verplichte tests. Op dit moment geldt die testverplichting al voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Volgens Paternotte is door de dubbele testverplichting duidelijk zichtbaar dat er minder mensen bereid zijn om te vliegen, onder meer vanwege de kosten en vinden het een gedoe. "Voor de verplichting vloog KLM nog zo'n 25 keer per dag tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk, maar dat is nu maar zo'n 10 keer per dag", zegt Paternotte.

Avondklok

Noodzakelijke reizen vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het Vereningd Koninkrijk blijven mogelijk, maar passagiers moeten er dus zwaarwegende redenen voor hebben, zoals een uitvaart of om medische redenen. Ook zal een avondklok niet gelden voor reizigers op Schiphol. Wie van of naar de luchthaven reist, moet kunnen aantonen dat hij een ticket heeft of er werkt.