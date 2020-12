Vliegverbod VK en Zuid-Afrika voorbij: verplichte negatieve test mee naar Schiphol

SCHIPHOL - Het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is sinds 00.01 uur opgeheven. Reizigers die vanuit die landen op Schipol aankomen zijn sinds vannacht weer welkom in Nederland, mits ze een negatieve coronatestuitslag bij zich hebben. De nieuwe regel geldt ook voor passagiers van de ferry van Engeland naar IJmuiden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk ging zondag in. Met de maatregel wilde het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat een in Engeland opgedoken besmettelijkere variant van het coronavirus in Nederland zou worden verspreid. Zuid-Afrika kreeg gisteren een vliegverbod, omdat daar een andere zeer besmettelijke mutatie van het virus rondgaat.

Het kabinet heeft besloten het vliegverbod te beëindigen en daarvoor in de plaats alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika in Nederland aankomen te verplichten een negatieve testuitslag bij zich te hebben. Bij aankomst mag de uitslag niet ouder zijn dan 72 uur.

Geweigerd

Reizigers moeten voor het instappen de uitslag laten zien aan het personeel van de luchtvaartmaatschappij of reder. Zonder negatieve testverklaring wordt de toegang tot het vliegtuig of ferry geweigerd.

Zonder passagiers

De afgelopen dagen vlogen KLM, Easyjet en British Airways zonder passagiers tussen het Verenigd Koninkrijk en Schiphol. Reizigers naar het land vervoeren mocht wel. Het vliegverbod voor Zuid-Afrika ging gisteren in kort voor het vertrek van twee Boeings van KLM vanuit Johannesburg en Kaapstad. De toestellen vlogen daarom zonder passagiers terug naar Schiphol.