Ferry's tussen Engeland en IJmuiden mogen geen passagiers meer vervoeren

136 toeristen die de oversteek naar Nederland wilden maken vanuit de Noord-Engelse havenstad, werden tegengehouden. Vannacht zal de overtocht worden gemaakt met alleen vrachtwagenchauffeurs aan boord.

Dat beroepschauffeurs wel aan boord mogen, heeft volgens een woordvoerder van rederij DFDS te maken met mildere reisbeperkingen voor deze groep vanwege de noodzaak van het vervoer. Wat verder meespeelt, is dat de chauffeurs grotendeels in hun eigen bubbel (lees cabine) zitten.

DFDS gaat er van uit dat de ferry ook morgen vaart, al is dat volgens de woordvoerder niet met zekerheid te zeggen. "Het is een kwestie van even afwachten, alles lijkt met het uur te veranderen."

Nieuwe variant

Eerder vandaag liet de rederij nog weten gewoon te blijven varen. Volgens een woordvoerder waren coronamaatregelen aan boord van de ferry al erg strikt. Bovendien maakten maar weinig mensen gebruik van de veerdienst. Op dit moment is er nog een ferry onderweg naar IJmuiden.

Het kabinet besloot op advies van het RIVM afgelopen nacht tot een eenzijdig vliegverbod tussen Nederland en inkomende passagiers uit het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels heeft ook België een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk ingevoerd. Dat verbod geldt vanaf middernacht en duurt 24 uur.

Voor de trein gaat de grens ook dicht. Dat heeft gevolgen voor de Eurostar die normaal gesproken van Londen via Brussel naar Amsterdam rijdt. Ook Duitsland bereidt volgens Duitse media een vliegverbod voor.

De nachtboot vanuit Newcastle is zondag om 17.30 uur vertrokken en komt maandagochtend rond 9.30 uur aan in IJmuiden.