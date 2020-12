Vliegverbod voor Verenigd Koninkrijk vanwege mutatie coronavirus

SCHIPHOL - Er geldt sinds 6.00 uur vanochtend een vliegverbod voor luchtverkeer uit het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet wil zoveel mogelijk voorkomen dat een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus, dat in delen van Groot-Brittannië rondgaat, in Nederland wordt verspreid.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk geldt vooralsnog tot 1 januari 2021. Schiphol adviseert reizigers contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Op twitter worden veel vragen gesteld aan KLM door reizigers die willen weten waar ze aan toe zijn. De maatschappij verwijst ze naar haar site voor de laatste updates over hun reis.

Geannuleerd

In het vluchtschema van Schiphol staan vandaag geen KLM-vluchten meer vanuit het Verenigd Koninkrijk gepland. Volgens een woordvoerder vervoert KLM nog wel passagiers naar het land, maar vliegen ze alleen met vracht terug. Easyjet heeft al haar vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en Schiphol geannuleerd. Twee British Airways-vluchten staan nog wel in het aankomstschema.

De nieuwste variant van het coronavirus zou makkelijk overdraagbaar zijn. De Britse regering heeft daarop zware coronamaatregelen afgekondigd voor het hele land. Het RIVM heeft naar aanleiding van die situatie het kabinet geadviseerd om het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk te herzien.

Het kabinet besloot vannacht om dit advies te volgen en voerde het vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk vanochtend al in. Het vliegverbod geldt niet voor medisch personeel en voor het vervoer van goederen. "Reizen per auto, boot en trein zijn nog wel mogelijk, maar worden afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk of om terug te keren naar Nederland", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanvullende maatregelen

Nederland is tot nu toe het enige Europese land dat het verbod voor het Verenigd Koninkrijk heeft ingevoerd. In een verklaring laat het kabinet weten nog onderzocht wordt of er aanvullende maatregelen nodig zijn. "De komende dagen zal het kabinet in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten kijken naar de mogelijkheden om import van het virus vanuit het Verenigd Koninkrijk verder te beperken"

De nieuwe variant is begin december ook in Nederland vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Deze gevallen worden verder onderzocht. De Britse premier Boris Johnson zei in een verklaring dat de nieuwe variant niet dodelijker is en dat mensen er niet zieker van worden. Ook zei hij dat er niet wordt aangenomen dat de vaccins die inmiddels beschikbaar zijn en die nog op de markt moeten komen, minder effectief zijn bij deze variant van het virus.