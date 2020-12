Strengere coronamaatregelen op Schiphol, maar geen vliegverbod

SCHIPHOL - Er komt geen vliegverbod op Schiphol om overvolle terminals en lange wachtrijen de kop in te drukken. Dat laat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een Kamerbrief weten. Wel komen er meer strenge maatregelen om niet-noodzakelijke reizen te voorkomen, waaronder het stoppen van vakantievluchten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol lag de afgelopen dagen onder vuur vanwege beelden van honderden wachtende reizigers bij de paspoortcontrole en incheckbalies. Tot in de Tweede Kamer klonk verontwaardiging over de drukte, terwijl de rest van het land in lockdown is gegaan. Bijna de hele Kamer heeft premier Rutte om opheldering gevraagd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft Schiphol laten weten de overvolle terminals onacceptabel te vinden. Met de luchtvaartsector zijn nieuwe maatregelen afgesproken om de drukte voorlopig te voorkomen. Zo zullen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen geen pakketreizen meer verkopen tot 15 maart. Reizigers die op Schiphol aankomen moeten een negatieve coronatestuitslag bij zich hebben.

Verklaring voor een noodzakelijke reis

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen gaan bij het boeken van tickets klanten wijzen op het negatieve reisadvies dat voor de hele wereld geldt. Van Nieuwenhuizen wil dat reizigers vanaf volgend jaar een verklaring bij zich hebben waarmee ze kunnen bewijzen dat hun vlucht noodzakelijk is.

Geen vliegverbod

Het kabinet wil geen vliegverbod zoals door een deel van de Kamer is voorgesteld. "De luchtvaartsector heeft een belangrijke rol in het noodzakelijk verkeer zoals transport van goederen en voor mensen met een dringende reden. Het kabinet heeft daarom aangegeven dat het compleet stilleggen van de burgerluchtvaart middels vliegverboden onwenselijk is", laat Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer weten.

Niet meer welkom op Schiphol

Schiphol, KLM en BARIN, die de andere luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, kwamen gisteravond zelf ook met een verklaring. Er zal strenger worden gehandhaafd op de coronaregels en meer personeel worden ingezet. Wegbrengers of afhalers van passagiers zijn niet meer welkom in de terminals van Schiphol.