Overvol Schiphol geen uitzondering: "Komende tijd wordt alleen maar drukker"

SCHIPHOL - Het zal vanaf dinsdag veel vaker druk worden bij de paspoortcontrole op Schiphol. Daarvoor waarschuwt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. De drukte in een filmpje geplaatst door RTL Nieuws waar honderden reizigers dicht op elkaar te zien zijn, is de komende tijd geen uitzondering. Vanaf dinsdag moet een deel van de reizigers bij de marechaussee ook een negatieve testuitslag overhandigen, waardoor de wachttijd verder zal oplopen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Burgemeester Schuurmans uitte gisteren haar zorgen in een tweet over de drukte die ze in het filmpje zag. Maar die zorgen gaan niet om de volksgezondheid, vertelt Schuurmans vandaag aan NH Nieuws. "Het risico dat deze reizigers corona hebben, is te verwaarlozen. Ze hebben van te voren allemaal een gezondheidsverklaring ingevuld en die wordt ook gecontroleerd door de marechaussee op Schiphol." Op Schiphol is het dragen van een mondkapje verplicht. Maar vanaf aankomende dinsdag moeten veel reizigers die op Schiphol overstappen of Nederland in willen ook een negatieve coronatestuitslag aan de marechaussee overhandigen. Om die allemaal te controleren, naast de paspoorten én gezondheidsverklaringen, zullen grenswachters meer tijd kwijt zijn. Het beeld van honderden opeen gestapelde reizigers bij de paspoortcontrole op Schiphol zal de komende weken veel vaker te zien zijn. Daar komt nog bij dat de marechaussee het vanaf het nieuwe jaar al extra druk krijgt met langere controles door de Brexit. Ophef Ondanks de geringe zorgen om de volkgezondheid, heeft Schuurmans haar zorgen gedeeld met het kabinet. Ze wil dat de overheid ingrijpt en meer marechaussees inzet om de drukte zoveel mogelijk te voorkomen. Schuurmans begrijpt de ophef over de beelden en vindt ook niet uit te leggen dat het zo druk kan zijn op Schiphol, terwijl strengere maatregelen als donkere wolken boven Nederland hangen. Tekst gaat verder onder de foto

Schuurmans benadrukt dat er voor Schiphol afspraken gelden wanneer van de anderhalve meterregel mag worden afgeweken. Bij locaties zoals de incheckbalies, beveiligingscontrole en bij grenswachten van de marechaussee kan er bij drukte geen anderhalve meter afstand tussen de reizigers worden gehouden. "Schiphol is een hoogveiligheidsrisicogebied", vertelt Schuurmans, "Als lange rijen zich te ver gaan spreiden heeft de marechaussee geen overzicht meer en vergroot dat de kans op een terroristische aanslag". Bovendien kunnen reizigers in lange rijen met anderhalve meter onderlinge afstand bij een evacuatie vluchtroutes blokkeren. Crowdcontrol De plotselinge piekmomenten worden volgens Schiphol veroorzaakt door vollere vluchten die tegelijk aankomen. Zo kan het zijn dat er duizend passagiers allemaal tegelijk via paspoortcontrole moeten overstappen op hun volgende vlucht. Een woordvoerder van Schiphol geeft aan NH Nieuws toe dat er pas na de drukte van vrijdag gekozen is om meer personeel in te zetten voor crowdcontrol. Volgens Schiphol is het nu ook extra druk door reizigers die tijdens de kerstperiode bij hun familie willen zijn. Zorgen om het personeel Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, maakt zich in tegenstelling tot burgemeester Schuurmans wel zorgen om de volksgezondheid, en dan met name van het personeel. "De medewerkers hebben geen keuze en worden gedwongen om dicht bij de reizigers te komen. Een gezondheidsverklaring en negatieve testuitslag is geen garantie dat zo'n reiziger geen corona heeft. Linksom of rechtsom moet Schiphol zich inzetten om die lange rijen te voorkomen", zegt Van Doesburg tegen NH Nieuws. Morgen organiseert de bond een actiemars om voor het personeel op te komen. De Tweede Kamer gaat de drukte op Schiphol komende week aankaarten bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.