Ultimatum voor Schipholbaas Benschop: "Wij eisen een leefbaar loon"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Aan de actie van maandag doen beveiligers, passagiersmedewerkers, schoonmakers en platform- en bagagemedewerkers mee, meldt organisator FNV Schiphol. De vakbond benadrukt dat de mars naar het hoofdkantoor 'coronaproof' zal zijn. Het personeel zal de directie van Schiphol een aftelklok naar 1 februari 2021 aanbieden.

Joost van Doesburg, campagneleider voor FNV Schiphol: "Voor die tijd eisen we dat de Schiphol Group met een fatsoenlijke ondergrens komt voor een leefbaar loon, vaste banen en veilige en gezond werk. Zo niet dan start op 1 februari een actietraject waarbij werkonderbrekingen niet uitgesloten zijn."

FNV vindt dat Schiphol 'koste wat kost' de goedkoopste luchthaven van Europa wil zijn, waarbij het personeel aan het kortste eind trekt. Op Schiphol zijn acht verschillende afhandelingsbedrijven actief die elkaar allemaal de tent uit concurreren, zo stelt de vakbond. Op het platform van de luchthaven is het aantal veiligheidsincidenten volgens FNV 'torenhoog'.

Wirwar

Niet alleen FNV maakt zich zorgen om de werkomstandigheden, ook vanuit de Tweede Kamer is kritiek op Schiphol en op minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De Nederlandse staat is voor 70 procent aandeelhouder van Schiphol en volgens de SP-fractie kan de minister ervoor zorgen dat er einde komt aan de wirwar aan afhandelingsbedrijven, de lage lonen, de hoge werkdruk en de onzekere contracten.

Of directeur Benschop of een ander directielid de aftelklok in ontvangst zal komen nemen, was bij Schiphol nog niet bekend.