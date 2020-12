Woede over nieuw afhandelingsbedrijf op luchthaven: "Schiphol heeft lak aan personeel"

SCHIPHOL - De SP in de Tweede Kamer en vakbond FNV zijn boos omdat Schiphol weer een extra grondafhandelingsbedrijf op het platform toestaat. Vanaf 1 februari gaat het bedrijf Viggo de afhandeling van Transavia - dat tot nu toe door KLM werd gedaan - voor zijn rekening nemen. Met in totaal acht afhandelaren, die ook nog eens zouden weigeren samen te werken, is de chaos op het platform van Schiphol volgens SP en FNV compleet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Dat er acht afhandelingsbedrijven op Schiphol actief zijn, zorgt volgens de SP en FNV voor onveilige situaties. Bovendien concurreren die bedrijven elkaar de tent uit, met als gevolg dat het personeel aan het kortste eind trekt. De medewerkers worden over het algemeen met flexcontracten of als uitzendkrachten ingezet en krijgen een salaris dat nauwelijks hoger is dan het minimumloon. De SP en FNV willen dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingrijpt.

Aantal veiligheidsincidenten 'torenhoog'

"Schiphol heeft lak aan het personeel en wil alleen maar de goedkoopste luchthaven zijn", zegt SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin tegen NH Nieuws. Hij vindt het 'bizar' dat er weer een nieuw afhandelingsbedrijf op Schiphol komt, terwijl er op andere Europese grote luchthavens maximaal twee grondafhandelaren zijn. Volgens Joost van Doesburg van FNV is het aantal veiligheidsincidenten op het platform van Schiphol nu al 'torenhoog'. Met nóg een bedrijf erbij zet Schiphol definitief de race naar de bodem in, vindt Van Doesburg.

Volgens Schiphol kan de luchthaven vanwege Europese regels nieuwe afhandelingsbedrijven niet weigeren. Het is aan de luchtvaartmaatschappijen om contracten af te sluiten met afhandelaren. Schiphol mag zo'n bedrijf alleen weigeren als ze niet aan de veiligheidsnormen voldoen. "Het is veilig op Schiphol, maar het kan altijd beter", aldus een woordvoerder.

Vertraging

Het is aan minister Van Nieuwenhuizen om aan de rem trekken. De Nederlandse staat is voor 70 procent aandeelhouder van Schiphol en volgens de SP kan de minister ervoor zorgen dat er einde komt aan de wirwar aan afhandelingsbedrijven, de lage lonen, de hoge werkdruk en de onzekere contracten. Van Nieuwenhuizen is niet van plan de vrije markt in de weg te staan en bemoeit zich dus niet met wie de luchtvaartmaatschappijen in zee gaan. Wel moet zij uitvoering geven aan de verbetering van de veiligheid op Schiphol. Een van de afspraken was dat de afhandelaren al platformmateriaal zouden gaan delen, maar dat is tot nu niet gebeurd.

Vanwege de coronacrisis loopt die afspraak al een half jaar vertraging op. Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de veiligheid op Schiphol pas weer geëvalueerd. Van het delen van het materiaal is zeker tot die tijd geen sprake.

FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg legt uit waarom het delen van materiaal beter is voor de veiligheid op Schiphol

