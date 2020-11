FNV: Veiligheid op Schiphol meer in het geding door coronacrisis

SCHIPHOL - Het is nog steeds slecht gesteld met de veiligheid op het platform van Schiphol. Dat zegt vakbond FNV. Volgens de bond is het ondanks de forse afname van vluchten vanwege de coronacrisis zelfs relatief onveiliger geworden. Dat komt omdat er minder, vaak onervaren grondpersoneel onder een hogere druk moet werken dan er al was.

Het grondpersoneel is volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg in veel gevallen afkomstig van uitzendbureaus, onervaren, onderbetaald en staat onder hoge druk om de vluchten in korte tijd af te handelen. Veel medewerkers zijn door de coronacrisis hun baan verloren. Er is te weinig personeel over om het werk nog veilig te kunnen uitvoeren, vindt Van Doesburg.

In februari van dit jaar luidde de vakbond al de noodklok over de veiligheidssituatie op het platform van Schiphol. Een luchthavenplatform is de plek waar vliegtuigen worden geparkeerd, getankt, beladen en gelost, en waar passagiers soms met trappen in- en uitstappen.

Angstcultuur

Van Doesburg hekelt de angstcultuur die volgens hem ook niet is aangepakt. Als er wat misgaat, is het personeel vaak niet bereid om dat te melden bij een leidinggevende uit angst voor straf of ontslag. Ook is niet altijd duidelijk of er iets met meldingen van veiligheidsincidenten wordt gedaan of worden ze als tijdrovend ervaren. Er wordt zelfs gevreesd dat schade aan vliegtuigen niet altijd worden gemeld.

De Inspectie Leefomgeving en Tranport (ILT) kwam in 2019 honderd keer onaangekondigd langs en registreerde 240 handelingen en afwijkingen op procedures die de veiligheid konden bedreigen, zoals hard rijden, het blokkeren van noodvoorzieningen en snel nog even oversteken terwijl er een vliegtuig wordt gesleept.

Onderzoeksraad

Intussen wil minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat Schiphol verder kan groeien van maximaal 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen per jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2017 en 2018 gewaarschuwd dat de luchthaven dan eerst de veiligheid op orde moet hebben. Vorige week bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de Onderzoeksraad nog altijd van mening is dat Schiphol nog niet veilig genoeg is om te kunnen groeien.

Tijdens diezelfde hoorzitting kwamen ook twee andere onderzoeken aan bod, waaronder die van het NLR die groei wel mogelijk acht. Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren wil voorkomen dat Van Nieuwenhuizen met het NLR-rapport in de hand de groei van Schiphol gaat faciliteren.

