'Tweede Kamer moet Schiphol verplichten veiliger te worden'

Vakbond FNV wil dat de Tweede Kamer Schiphol voortaan verplicht de werkomstandigheden voor platformmedewerkers veiliger te maken. Volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg weigert Schiphol de veiligheid aan te pakken om kosten te drukken. De bond was in Den Haag om de Kamerleden hun bevindingen aan te bieden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorige week werd bekend dat er weer meer mensen rondom Schiphol worden blootgesteld aan vliegtuiglawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico's. FNV constateert na het bestuderen van ILT-rapporten van de afgelopen 17 jaar dat het ook voor platformmedewerkers wat betreft veiligheid er niet beter op is geworden.

FNV wijst in het bijzonder op het laatste rapport van de Inspectie Leefbaarheid en Transport waarin staat vermeld dat het aantal gemelde incidenten in de commerciële luchtvaart in Nederland vorig jaar met 13 procent is gestegen op jaarbasis. Als belangrijke reden noemt Van Doesburg de "angstcultuur" op Schiphol. Platformmedewerkers zouden incidenten niet melden uit vrees voor bestraffing of ontslag.

FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg noemt een aantal voorbeelden van incidenten die op Schiphol hebben plaatgevonden: