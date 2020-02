"Schiphol doet te weinig aan veiligheid grondpersoneel"

SCHIPHOL - Schiphol zou al jaren te weinig doen om de veiligheid voor het personeel op de platforms te verbeteren. Dat stelt FNV. Veilige werkomstandigheden komen volgens de vakbond in het gedrang door een te hoge werkdruk, groot personeelsverloop en een angstcultuur. De bond luidt vandaag de noodklok in de Tweede Kamer.

Volgens FNV heerst er op Schiphol een angstcultuur, waardoor platformmedewerkers voor hun baan vrezen als zij veiligheidsincidenten bij hun baas melden. Ze zijn bang bestraft of zelfs ontslagen te worden. "Zo gaat de meldingsbereidheid omlaag en dat is slecht voor de algemene veiligheid", aldus FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg.

Vorige week werd in het jaarlijkse ILT-rapport 'De Staat van Schiphol' bekend dat er weer meer mensen rondom Schiphol worden blootgesteld aan vliegtuiglawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico's. FNV dook in de rapporten van de afgelopen 17 jaar en constateerde dat het ook voor platformmedewerkers wat betreft veiligheid er niet beter op is geworden.

“De man die het toestel beschadigde met een vliegtuigtrap was in paniek, denk ik"

Als voorbeeld noemt FNV een incident vorig jaar op Schiphol waarbij een Swissport-medewerker is ontslagen nadat hij met een vliegtuigtrap een Cathay Pacific-toestel had beschadigd. Door de schade kon het vliegtuig niet vertrekken. De verantwoordelijke werknemer heeft het incident niet gemeld, maar zijn collega wel, na overleg met de werknemer. "Ik denk dat hij in paniek is geweest", verklaarde zijn collega. De werknemer werd op staande voet ontslagen. De rechter vond deze sanctie overigens buitenproportioneel en draaide het ontslag terug.

Uitzendkracht nog op de landingsbaan

Vier jaar terug ging het bijna mis met een pushbackauto, de wagen die vliegtuigen sleept, die werd bestuurd door een uitzendkracht in opleiding. Een toestel naderde de landingsbaan die net op dat moment door de besturende uitzendkracht werd overgestoken. De piloten zagen het gebeuren en het vliegtuig maakte 20 seconden voor de landing een doorstart. De uitzendkracht werd bestraft. Onterecht bleek, want de chauffeur had toestemming van de verkeersleiding om de baan over te steken.

Verloop

Ook is er volgens de vakbond een te hoog personeelsverloop. Van Doesburg: "Voor de veiligheid is ervaren personeel dat goed op elkaar is ingespeeld heel belangrijk. Er zijn totaal geen plannen om iets aan het hoge personeelsverloop te doen, terwijl dat heel eenvoudig op te lossen is." FNV wil hogere lonen en veel meer vaste contracten.

Opnieuw onderzoek

Vanmiddag gaat Van Doesburg met een groep platformmedewerkers naar Den Haag om zijn bevindingen aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat te overhandigen. Morgen debateert de Kamer over de veiligheid op Schiphol. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opnieuw een veiligheidsonderzoek doet en een rapport uitbrengt. Zolang dat er niet is, moet Schiphol op het huidige maximum van 500.000 vluchten per jaar blijven.