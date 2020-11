Minister schuift beslissing over groei Schiphol door naar volgend kabinet

SCHIPHOL - Het is aan een volgend kabinet om te beslissen of Schiphol vanaf volgend jaar mag groeien. Dat zei minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag tegen de Tweede Kamer. Voordat er vastgesteld kan worden of de veiligheid wel op orde is, moet Van Nieuwenhuizen eerst nog zorgen dat alle huidige regels op Schiphol worden nageleefd.

Een Boeing 787 Dreamliner van TUI op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het kabinet wil dat er op Schiphol meer gevlogen gaat worden dan nu wettelijk is toegestaan. Tot eind dit jaar geldt er een maximumaantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Vanaf 2021 zou dat aantal opgerekt moeten worden tot zeker 540.000 jaarlijkse vluchten. Als Schiphol dit jaar al de helft van die 500.000 gaat halen, mag dat een wonder wezen, want door de coronacrisis wordt er veel minder gevlogen. Toch wil minister Van Nieuwenhuizen verder kijken dan de crisis en het regeerakkoord uitvoeren en dat is dus meer vluchten. Niet veilig genoeg Die groei moet overigens wel verdiend worden, want de omwonenden mogen niet nog meer last van vlieglawaai voor hun kiezen krijgen. Bovendien moet Schiphol de extra vluchten wel veilig kunnen verwerken. Schiphol kreeg er in 2017 en in 2018 van langs van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Volgens de OVV waren de grenzen van een veilige afhandeling bereikt. En nog steeds is de OVV van mening dat Schiphol op dit moment niet veilig genoeg is om te groeien. Voor maart 2021, wanneer er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, heeft Van Nieuwenhuizen alle wetten, regelgevingen en veiligheidsgaranties zeker nog niet voor elkaar. En dus moet ze die beslissing aan een eventuele volgende luchtvaartminister doorschuiven. Artikel gaat verder onder de video:

Minister Van Nieuwenhuizen: besluit groei Schiphol aan volgend kabinet - NH Nieuws / Doron Sajet

Oppositiepartijen zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn voorzichtig optimistisch dat Van Nieuwenhuizen haar handtekening in elk geval deze kabinetsperiode niet meer onder een groeibesluit kan zetten. Maar Lammert van Raan van de Partij voor Dieren ziet liever nu al de groeiplannen geschrapt worden. Artikel gaat verder onder de video:

Partij voor de Dieren: Eerst zien, dan geloven - NH Nieuws / Doron Sajet

Een doorn in het oog van de inspectiedienst van het ministerie, de ILT, maar ook van vakbond FNV, is de huidige veiligheidssituatie op het platform van Schiphol. Volgens de bond is het ondanks de forse afname van vluchten vanwege de coronacrisis relatief onveiliger geworden dan het al was. Dat komt omdat er minder, vaak onervaren grondpersoneel onder een hogere druk moet werken dan er al was. Veiligheid op het spel Er zijn zeven afhandelingsbedrijven die slecht zouden samenwerken en daarmee de veiligheid op Schiphol op het spel zetten. Die bedrijven, verantwoordelijk voor zaken als het in- en uitladen van bagage en het verslepen van vliegtuigen, zouden het materiaal moeten gaan delen. Daarmee zou het werk op het platform veel overzichtelijker en veiliger worden. Van die plannen is nog niets gekomen. Cora van Nieuwenhuizen is het niet eens met FNV dat Schiphol onveiliger is geworden sinds de coronacrisis.

Minister Van Nieuwenhuizen over de hoge werkdruk op platform Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Schiphol heeft alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad op een website gezet. Daarop kan gevolgd welke veiligheidsaspecten moeten worden aangepakt of al zijn verholpen. De meerderheid staat nog onder het kopje 'in uitvoering'.