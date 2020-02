Topman Schiphol boos op FNV: "Niet zorgvuldig over veiligheid grondpersoneel"

Topman Dick Benschop van Schiphol vindt dat FNV niet zorgvuldig handelt met voorbeelden van veiligheidsincidenten op het platform van de luchthaven. Volgens de bond is de veiligheid van het platformpersoneel steeds vaker in het geding en heerst er een angstcultuur.

Voor de camera van NH Nieuws geeft Benschop FNV een veeg uit de pan: "Als je over veiligheid begint, moet je uitermate zorgvuldig zijn. Dat is FNV niet."

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers van 2019, stonden naast de financiële resultaten stonden ook thema's als duurzaamheid, het coronavirus en de veiligheid op Schiphol centraal. Zo zegt Benschop meer haast te gaan maken met al eerder aangekondige duurzaamheidsmaatregelen om de stikstofneerslag terug te dringen en is de luchthaven voorbereid mocht een passagiers met het coronavirus via Schiphol Nederland binnenkomen.

Eerder deze week was FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg in de Tweede Kamer om de bevindingen van de bond aan de Kamerleden te overhandigen. Van Doesburg noemde daar wat voorbeelden waar Benschop nu boos over is.