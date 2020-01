Topman Schiphol: "Duidelijkheid en perspectief nodig van kabinet"

SCHIPHOL - Schipholtopman Dick Benschop roept het kabinet op om snel met duidelijkheid te komen over de groei van de luchtvaartsector. Al sinds juli is bekend dat Schiphol vanaf volgend jaar weer mag groeien, maar over de voorwaarden is nog te weinig duidelijk. Benschop wil dat het kabinet haast maakt met de besluitvorming.