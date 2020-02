Bezorgd KLM-personeel naar Tweede Kamer: "Namens ruim 36.000 KLM'ers"

DEN HAAG - D e ondernemingsraad van KLM heeft vandaag bij de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat haar zorgen geuit over de ontwikkeling van Schiphol. Het personeel vreest verlies van KLM-banen als de Kamer en het Kabinet niet snel een knoop doorhakt over de groei van de luchthaven en de opening van Lelystad Airport.

Bijna alle partijen van de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd in de commissie Infrastructuur en Waterstaat, maar over de ontwikkeling van Schiphol en Lelystad Airport liggen de Kamerleden al jaren overhoop. Zo wil de VVD, net als KLM, dat Lelystad Airport zo spoedig mogelijk opengaat voor vakantievluchten en moet Schiphol na 2020 weer verder kunnen groeien. GroenLinks is daarop tegen en Partij voor de Dieren wil zelfs een krimp van het aantal vliegbewegingen.

Stikstof

Het is nog onduidelijk of Lelystad Airport dit jaar open kan. De in gebruikname van de luchthaven is al meerdere keren uitgesteld. Het advies van Johan Remkes om eerst de stikstofproblematiek aan te pakken, is voor Lelystad Airport mogelijk weer een opstakel.

Schiphol

Ook Schipholtopman Dick Benschop wil dat het Kabinet knopen doorhakt. Bij zijn nieuwjaarstoespraak riep hij Den Haag op om 'duidelijkheid en perspectief' te bieden. Volgens Benschop is iedereen gebaat bij duidelijkheid, zowel de tegenstanders als de voorstanders van de groei van Schiphol. De topman wil ook dat zijn luchthaven na 2020 weer verder kan groeien. Inwoners van Uithoorn gaan volgende week Benschop proberen op andere gedachten te brengen.