Topman Schiphol naar Uithoorn voor huiskamergesprek met bewoners

SCHIPHOL - Schipholtopman Dick Benschop gaat op dinsdag 11 februari het gesprek aan met omwonenden van de Aalsmeerbaan in Uithoorn. De bijeenkomst vindt thuis plaats bij Mirella Visser, een felle tegenstander van verdere groei van Schiphol. Voor het gesprek verzamelt Visser zoveel mogelijk input van andere inwoners van Uithoorn, maar de kernboodschap is helder: "Stop de overlast!"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ter voorbereiding van het huiskamergesprek met Benschop was er deze week een bijeenkomst in Uithoorn met omwonenden van de Aalsmeerbaan van Schiphol. Zo'n 100 bewoners deelden hun zorgen over de toekomstige groei en bespraken de huidige hinder van de luchthaven. Uit een onlangs gehouden peiling onder de inwoners van Uithoorn bleek dat 83 procent last heeft van startende en dalende vliegtuigen.

Secundaire baan

In principe is de Aalsmeerbaan een zogenaamde secundaire start- en landingsbaan. De baan zou alleen ingezet mogen worden als Schiphol het vliegverkeer tijdens piekuren niet alleen op de primaire Kaag- en Polderbaan kan afhandelen. Maar met 500.000 vliegbewegingen per jaar is er nauwelijks meer sprake van daluren en wordt de Aalsmeerbaan in de praktijk inmiddels veel meer gebruikt.