Uithoornaars woest over nieuwe groeiplannen Schiphol: "Het wordt nu echt onleefbaar!"

UITHOORN - Bewoners in Uithoorn zijn woedend over de aangekondigde plannen om Schiphol vanaf 2021 geleidelijk te laten groeien. De toestemming is gegeven zonder met de Omgevingsraad Schiphol (ORS) te overleggen. Ook de timing van de aankondiging schiet bij de bewoners in het verkeerde keelgat.

"Precies op het moment dat de politiek met reces gaat, worden deze plannen aangekondigd", vertelt Mirella Visser vanuit haar tuin in Uithoorn. Ze is namens bewoners actief in de Omgevingsraad, en is niet te spreken over die timing. "De eerstvolgende mogelijkheid om hier tegenin te gaan is daardoor pas in september, en ik vermoed dat dit moment daarom ook bewust gekozen is."

Lees ook: Schiphol mag groeien tot 540.000 vluchten

Opmerkelijk is dat anderhalve week geleden Schiphol-directeur Dick Benschop aanwezig was bij een besloten vergadering van de Uithoornse gemeenteraad. Daarbij is afgesproken dat er vijf jaar lang geen uitspraken mogen worden gedaan over wat er binnen die vergadering besproken is, dat bevestigt de gemeente aan NH Nieuws.

Visser: "Voor mij is het één plus één. Ik vermoed dat de gemeenteraad hier dus al anderhalve week van weet en dit bewust stil heeft gehouden tot gisteren. Wat daar verder ook besproken is: kennelijk mogen wij als bewoners dat niet weten."

Meer vluchten, minder overlast 'een sprookje'

Gisteren zei Benschop nog in een interview met NH Nieuws dat het aantal vluchten geleidelijk kan stijgen zonder dat de overlast toeneemt. Vliegtuigen zouden immers ook geleidelijk stiller worden, stelde hij. Daar kunnen de bewoners zich niet in vinden. Visser: "Dat zijn sprookjes. Al zouden alle vliegtuigen één tot twee decibel zachter worden, maar het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan neemt met vijftien procent toe, dan is onze overlast alsnog flink groter. Het gaat niet om die decibel, maar om die 500 vliegtuigen die boven onze huizen vliegen."

Lees ook: Schiphol-baas Benschop: "Minder hinder is mogelijk bij groei"

Uit metingen van de Uithoornse inwoners zou blijken dat het vliegverkeer sinds 2013 met driekwart is toegenomen. "Dat hadden we nooit verwacht", zegt de bewoonster daar over. "Natuurlijk wonen we bij een vliegveld in de buurt en wisten wij destijds ook wel dat we overlast konden verwachten. Maar deze toename is extreem. Het begint 's ochtends vroeg en gaat tot laat door." Regelmatig zorgt dat voor slapeloze nachten en verpeste zomerdagen. "Met opnieuw een toename wordt het hier volgens sommige buurtbewoners echt onleefbaar", aldus Visser, die de situatie 'stressvol' noemt.

Lees ook: Omwonenden Schiphol starten petitie tegen groei: "Dit is onverantwoord"

Wob-procedure

De bewoners zijn niet van plan zich neer te leggen bij de beslissing om Schiphol meer vluchten te laten maken. Ze overwegen een wob-procedure te starten om te achterhalen wat er in de besloten vergadering met de Schiphol-topman is besproken. Ook zullen ze in de zomer met nieuwe acties komen om te ageren tegen de uitbreiding. "Keer op keer worden beloftes gebroken, de tijd van het geloven op de blauwe ogen is echt voorbij."