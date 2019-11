Wethouder Uithoorn: "We luisteren wél naar inwoners over hinder Schiphol"

Wethouder Hans Bouma bestrijdt dat hij en de gemeenteraad van Uithoorn niet naar de inwoners van de gemeente hebben geluisterd, met name na een consultatie over Schiphol. Daaruit bleek dat 83 procent van de inwoners last heeft van startende en dalende vliegtuigen. Voor bewonersgroep Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) waren de resultaten 'zonneklaar' en eisen van de gemeente Uithoorn dat er een vuist wordt gemaakt tegen de groeiplannen van Schiphol, die volgens de bewoners allemaal voor rekening van de inwoners komen.

Bouma zegt de zorg te delen van de inwoners en vindt ook helemaal niet dat er niet geluisterd wordt, zoals PUSH vorige maand na een extra raadsvergadering over Schiphol liet blijken . Hij wijst op een aangenomen motie waarin staat dat minister Van Nieuwenhuizen en Schiphol er eerst voor moeten zorgen dat alle hinderbeperkende maatregelen uit het verleden worden genomen, voordat er gesproken kan worden over groei. Van Nieuwenhuizen zei deze zomer dat Schiphol ruimte krijgt om te groeien, als de hinder wordt aangepakt. Volgens Bouma zijn de hinderbeperkende maatregelen uit 2008, die de toenmalige Alderstafel heeft vastgesteld, moeten nog ingevuld worden. Tot die tijd geldt "genoeg is genoeg", aldus Bouma.

In Uithoorn heerst ook woede over een geheim overleg dat de gemeenteraad eerder met Schiphol-directeur Dick Benschop heeft gehouden. Over de inhoud van dat overleg mag vijf jaar lang niks prijsgegeven worden. Volgens Bouma is zo'n geheimhoudingsafspraak niet uitzonderlijk: "De raad heeft het volste recht om dat zo te doen." Bouma wijst naar de website van de gemeente en benadrukt dat dat geheime overleg alleen over hinderbeperkende maatregelen ging en wil er verder niks over kwijt. "Er is gewoon een reden geweest om het op deze manier te doen en dat respecteer ik.", zegt Bouma.