Omwonenden Schiphol komen met mondkapjes naar raadsvergadering: "Er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd”

UITHOORN - Bij de speciale raadvergadering voor omwonenden van Schiphol zaten afgelopen donderdag tegenstanders van het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met mondkapjes op de tribune.

Tijdens een raadvergadering was het de beurt aan de raad om onder woorden te brengen wat ze van het voorstel van de minister vinden. In het voorstel staat dat de luchthaven na 2020 onder voorwaarden mag groeien tot 540.000 vluchten per jaar.

Het lukte de raad niet om met een eenduidig antwoord te komen op het voorstel van de minister: "Hiermee werden de resultaten van de enquête, die de raad zelf had georganiseerd, volkomen genegeerd. Uit die enquête blijkt zonneklaar dat voor de meeste Uithoornaars de maat vol is. Er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd", valt te lezen in een persbericht van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH). De omwonenden zaten voor de gelegenheid met mondkapjes is in de raadszaal.

"83 procent van de inwoners, dus 24.000 Uithoornaars, hebben last van de vele startende en dalende vliegtuigen over hun huis. Vaak honderden per dag, om de minuut. Inwoners vertelden tijdens de gemeenteraad over hoe het toegenomen vliegverkeer hun leven onmogelijk maakt", schrijft het platform. "Schrijnende voorbeelden van kinderen van 5 en 8 jaar die huilend naar beneden komen omdat ze niet kunnen slapen van het lawaai. Bewoners die zich weggepest voelen en na 20 jaar wonen in een leuk huis het liefste willen gaan verhuizen, maar daar het geld niet voor hebben."

Verschil

De partijen konden het niet eens worden doordat er anders naar het probleem wordt gekeken. Ons Uithoorn, de PvdA, DUS! en DURF! wijzen het voorstel van de minister af en willen absoluut geen groei van het aantal vliegbewegingen. De VVD, CDA en Gemeentebelangen zijn ook niet voor groei maar zien voor de toekomst wel mogelijkheden door bijvoorbeeld elektrische vliegtuigen.