KLM: Groei nodig voor aanpak stikstof

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM vindt dat de luchtvaartsector snel perspectief moeten worden geboden over de groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol en de opening van vakantieluchthaven Lelystad Airport. Zolang er geen groei mogelijk is, is het volgens KLM moeilijk investeren in duurzaamheid.

De luchtvaartmaatschappij geeft een aantal voorbeelden van wat er door het bedrijf in het verleden is gedaan aan vermindering van uitstoot. Zo wordt er op Schiphol vaker getaxiet op één motor, worden landingsbanen genaderd door middel van glijvluchten en is platformapparatuur bij KLM voor 60 procent elektrisch.

Groei staat in het regeerakkoord

KLM wil dat er snel invulling wordt gegeven aan het regeerakkoord, waarin staat dat Schiphol verder kan groeien. "Een verdere ontwikkeling van het intercontinentale bestemmingennetwerk op Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse bereikbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid", aldus een persverklaring van KLM.

Schipholtopman Dick Benschop benadrukte vorige week nog dezelfde boodschap die KLM vandaag geeft. Benschop riep het kabinet op om snel met duidelijkheid te komen over de groei van de luchtvaartsector. Over het advies van Remkes zegt Benschop dat er onterecht een beeld is ontstaan dat de luchtvaartsector de grote vervuiler voor stikstof is. Desondanks wil hij zijn steentje bijdragen aan de oplossing, door bijvoorbeeld in 2030 uitstoot-neutraal te opereren.

Milieufederatie Noord-Holland

Voor milieuorganisaties zoals Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn de suggesties van KLM en Schiphol onbespreekbaar en moet de Nederlandse luchtvaartsector krimpen. Directeur Sijas Akkerman: "Groei van de luchtvaart is met dit advies sowieso uitgesloten. Alle extra nieuwe stikstofneerslag is door de rechter immers verboden. Ook al is die relatief gering. Bovendien hebben ongeveer 100.000 vluchten volgens ons geen natuurvergunning. Schiphol heeft namelijk maar een natuurvergunning voor 400.000 vluchten."

Akkerman vindt dat Schiphol terug moet gaan naar het maximaal aantal vliegbewegingen dat er in 2004 was. De opening van Lelystad Airport is voor de milieufederatie onbespreekbaar.