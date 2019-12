Schiphol wil in 2050 klimaatneutrale luchtvaart

Schiphol wil dat de luchtvaart in Nederland in het jaar 2050 klimaatneutraal is. Topman Dick Benschop wil dat onder andere bereiken door de komende jaren vliegtuigen uitsluitend duurzame brandstof te laten tanken, elektrisch taxiën en zelfs elektrisch vliegen. Over tien jaar moet op de luchthaven zelf al helemaal niks meer worden uitstoten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Om in 2030 luchthaven Schiphol geheel klimaatneutraal te laten draaien, is de afgelopen jaren al het nodige gedaan. Zo wordt de luchthaven sinds vorig jaar volledig door windenergie voorzien van stroom, liggen er zonnepanelen, wordt er gekoeld en verwarmd door middel van een speciale warmte-koudeopslag en rijden de bussen op het platform op stroom.

Vanaf volgend jaar maart gaat Schiphol in samenwerking met KLM en Easyjet aan de slag om te verzinnen hoe vliegtuigen elektrisch van de gate naar de startbaan kunnen worden gebracht, en andersom. Een mogelijkheid is om vliegtuigen te voorzien van elektromotoren in het landingsgestel, maar het is realistischer om te werken aan voertuigen die de toestellen op elektriciteit van en naar de start- en landingsbanen brengen.

Verplichte duurzaam tanken

Een stap die wellicht al het komende decennium haalbaar is, is om de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol verplicht duurzame kerosine te laten tanken. "Dat betekent weg van de fossiele kerosine" zegt topman Dick Benschop tegen NH Nieuws, "net als we dat met elektriciteit en met verwarming doen, dus ook voor de luchtvaart." Schiphol en KLM hebben gezamenlijk al geïnvesteerd in een fabriek voor duurzame biobrandstof.

