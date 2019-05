Duurzame kerosine voor KLM: "Een belangrijke stap op het gebied van fijnstof"

SCHIPHOL - KLM en Schiphol investeren in een nieuwe fabriek voor de vervaardiging van duurzame kerosine. Hiermee moet op grote schaal biokerosine geproduceerd worden. "Jaarlijks zijn dat duizend vluchten naar Rio de Janeiro of 15.000 van Amsterdam naar Parijs."

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De fabriek komt te staan in het Groningse Delfzijl en moet in 2022 gereed zijn. KLM heeft afgesproken om voor een periode van tien jaar eraan mee te werken en biobrandstof af te nemen. Deze brandstof wordt per schip van Delfzijl naar Schiphol gebracht.

'Nu nog 0,000 nog wat procent'

De fabriek van SkyNRG zal 100.000 ton biokerosine per jaar produceren, 75.000 ton is voor KLM. "Dat is ongeveer twee procent van onze totale behoefte", zegt KLM-topman Pieter Elbers tegen NH Nieuws. "Internationaal ontzettend veel. We zitten nu op 0,000 nogwat procent en daarmee zijn we wereldleider biobrandstofgebruik. Als je nu naar twee procent gaat, dat is een enorme klap in de wapenkamer die je daarmee maakt."

Volgens Elbers zal KLM met het gebruik van biokerosine de overlast voor de omgeving van Schiphol verminderen. "Een belangrijke stap op het gebied van fijnstof", zegt Elbers:

Te laat en niet voldoende

Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vindt de plannen van KLM een stapje in de goede richting, maar vindt het te laat en niet voldoende. "Als we de klimaatdoelen willen halen, moet de luchtvaart met vijf procent per jaar krimpen", aldus Akkerman. "Als je je bedenkt dat je wilt vliegen op frituurvet, dan moet je voor een retourtje Parijs acht jaar lang elke dag patat eten."

Volgens KLM en Schiphol is de bouw van de fabriek een belangrijke stap in in de uitvoering van het luchtvaartsectorplan 'Slim en Duurzaam'. Ook op dat plan had de Noord-Hollandse Milieufederatie kritiek; ze vonden het lang niet ver genoeg gaan.