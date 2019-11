Burgemeester verbiedt demonstratie op Schiphol Plaza, Greenpeace zet toch door

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Van de gemeente mag Greenpeace wel buiten Schiphol Plaza demonstreren, op het Jan Dellaertplein (bij de taxistandplaats) en voor het Sheraton Hotel. Volgens Greenpeace worden daar al ondersteunde acties gehouden, maar blijft zij bij haar plan om ook binnen op Schiphol Plaza een podium te bouwen en daar 24 uur lang te protesteren.

'Niet akkoord'

De milieuorganisatie heeft inmiddels al een tijdje haar pijlen gericht op Schiphol. Volgens Greenpeace heeft de luchthaven geen toekomstvisie en zet Schiphol, ondanks de klimaatcrisis, alleen in op groei.

Greenpeace-campagneleider Dewi Zloch licht het doorzetten van de plannen toe: "Wij gaan door met het Protestival zoals gepland. Schiphol Plaza is een openbare ruimte en de meest centrale plek van het vliegveld. Het is heel gek als mensen die zich zorgen maken over grote vervuiler Schiphol, hun geluid niet mogen laten horen op de plek die er het meest toe doet. Daar gaan we niet mee akkoord."

Veiligheid

Volgens burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer klopt het dat Schiphol Plaza een openbare ruimte is, ondanks dat het eigendom is van Schiphol. Juist omdat het openbare ruimte is, is zij verantwoordelijk voor het gebied. Schuurmans zegt dat het niet veilig is om op Schiphol Plaza een podium neer te zetten en er vervolgens 24 uur lang te protesteren.

"Niet alleen de veiligheid van de Greenpeace-activisten moet worden gewaarborgd, maar ook die van de vele reizigers die er rondlopen", zegt een woordvoerster van de gemeente tegen NH Nieuws. "Het zal er dan vanwege de kerstperiode ook veel drukker zijn. We hebben onze tolerantiegrenzen aangegeven, Schiphol Plaza hoort daar niet bij."

Mochten de activisten hun plannen doorzetten en het demonstratieverbod aan hun laars lappen, zal de gemeente ingrijpen.